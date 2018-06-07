Франция и Канада хотят создать совместный совет по обороне

Первое заседание совета планируют провести уже в 2018 году. Об этом сообщает France-Presse, ссылаясь на источник в канадском правительстве.

Такая структура позволит оперативно координировать действия французских и канадских военнослужащих и позволит государствам организовывать больше совместных операций. О ее создании договорились президент Франции Эммануэль Макрон и премьер Канады Джастин Трюдо.

Кроме того, стороны договорились о созыве совещаний правительств двух стран не менее двух раз в год. Такого рода заседания Франция уже проводит совместно с немецким кабмином.