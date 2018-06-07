Китай вернул на родину более четырех тысяч беглых коррупционеров

В Китае развернута масштабная антикоррупционная кампания «Небесная сеть» (Sky Net). В ходе нее власти задержали и вернули за три года в страну более четырех тысяч беглых коррупционеров, которые укрывались в 90 странах.

‍На конец апреля их количество составило 4141 человек. Из них 825 — государственные служащие. Еще 52 преступника разыскивал Интерпол. Кроме нарушителей китайским властям удалось вернуть около десяти миллиардов юаней в казну, которые были вывезены незаконно. Это порядка 1,58 миллиарда долларов.

С апреля этого года в Китае стартовала новая операция по поимке коррупционеров — «Небесная сеть-2018».