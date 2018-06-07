СМИ: Трамп припомнил Канаде поджог Белого дома

Канал СВС сообщает, что американский президент Дональд Трамп обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо новые пошлины на импорт стали и алюминия. Разговор прошел 25 мая.

Трюдо заявил, что сомневается, что новые тарифы обусловлены национальной безопасностью. В ответ на это Трамп риторически спросил: «Разве не вы, ребята, сожгли Белый дом?».

Во время англо-американской войны в 1814 году британские военные сожгли Белый дом. Дело в том, что на территории современной Канады в те времена располагались британские колонии. Жители колоний участвовали в войне.