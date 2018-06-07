Китай надеется, что США не помешают восстановлению мировой экономики

Официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн выразил надежду, что торговые проблемы, возникшие из-за США, не повлияют на восстановление мировой экономики.

После того, как Штаты ввели новые ввозные пошлины на сталь и алюминий, некоторые страны и организации высказали свою озабоченность. На данный момент глобальная экономика практически вышла из кризиса и встала на путь восстановления. Однако односторонние действия Вашингтона, протекционизм и санкции подрывают порядок свободной торговли. Это может стать проблемой.

Гао Фэн заявил, что Пекин рассчитывает, что все стороны будут «твердо придерживаться концепции взаимной выгоды, укреплять сотрудничество посредством диалога, прикладывать совместные усилия для успешного развития мировой экономики».