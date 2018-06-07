Реставрация Казанского собора может завершиться в ноябре

Реставрация Казанского собора в Петербурге должна быть завершена к середине мая 2019 года, сообщили в городском комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Разрешение было выдано до мая следующего года, однако столько времени не потребуется: ожидается, что работы будут завершены к ноябрю нынешнего года.

Отмечается, что собор полностью закроют строительные леса. Поверхность камня щадящим методом очистят от загрязнений, а после нанесут тонированную известковую пленку.