Строителям петербургского метро выплатили все долги по зарплате

Строителям станций «Новокрестовская» и «Беговая» петербургского метро полностью выплатили долги по зарплате, сообщил глава городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры Сергей Харлашкин.

По его словам, процесс выдачи зарплаты закончен. Чиновник также объявил, что вечером в среду должна быть собрана инициативная группа рабочих.

Ранее сообщалось, что компания-подрядчик «Метрострой» заявила, что строители не смогли получить от дирекции транспортного строительства треть средств от контракта. Сумма задолженности оценивалась в десять миллиардов рублей.