Московский музей истории ГУЛАГа победил на международном фестивале

Столичный мэр Сергей Собянин поздравил московский музей истории ГУЛАГа с победой на международном фестивале «Интермузей-2018».

Градоначальник поблагодарил работников музея за сохранение истории, которую «важно помнить».

Мэр заявил, что в фестивале участвовали почти 500 проектов. Он отметил, что по этой причине особенно приятно, что главный приз получил именно московский музей.

«Интермузей-2018» проходил с 31 мая по третье июня на ВДНХ.