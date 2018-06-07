Интервалы движения поездов сократят на МЦК

На Московском центральном кольце интервалы движения сократятся до четырех минут, рассказал столичный градоначальник Сергей Собянин.

По его словам, власти города стремятся уменьшить разрыв между поездами, увеличить частоту прибытия поездов. На текущий момент данный показатель составляет пять минут, однако в будущем он может сократиться до четырех.

Собянин отметил, что загрузка МЦК за два года работы достигла максимального значения: каждый день поезда переводят около 400 тысяч пассажиров.