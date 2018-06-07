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6:47   7 Июня 2018
Россия
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Сенаторы уличили Ефремова в нарушении закона из-за заявления о мосте в Крым

Сенаторы уличили Ефремова в нарушении закона из-за заявления о мосте в Крым

Слова актера Михаила Ефремова о передаче Крымского моста Украине являются призывом к нарушению территориальной целостности РФ, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Накануне артист в интервью Юрию Дудю заявил, что для того, чтобы «помириться с Украиной», Москва должна отдать Крымский мост.

В свою очередь Цеков заявил РБК, что Крымский мост находится на территории России, и по этой причине Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности. При этом он отметил, что подумает над тем, чтобы направить соответствующее заявление в компетентные органы.

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter сообщил, что отдать Украине крым невозможно из-за того, что тот соединяет два российских берега.

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Автор: Олег Королев
#крым #совфед #ефремов
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