Сенаторы уличили Ефремова в нарушении закона из-за заявления о мосте в Крым

Слова актера Михаила Ефремова о передаче Крымского моста Украине являются призывом к нарушению территориальной целостности РФ, сообщил сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Накануне артист в интервью Юрию Дудю заявил, что для того, чтобы «помириться с Украиной», Москва должна отдать Крымский мост.

В свою очередь Цеков заявил РБК, что Крымский мост находится на территории России, и по этой причине Ефремов призывает к нарушению территориальной целостности. При этом он отметил, что подумает над тем, чтобы направить соответствующее заявление в компетентные органы.

Сенатор Алексей Пушков на своей странице в Twitter сообщил, что отдать Украине крым невозможно из-за того, что тот соединяет два российских берега.