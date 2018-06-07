За минувший день на Дальнем Востоке выгорело 10,3 тысячи гектаров леса

За последние сутки на Дальнем Востоке возникло восемь природных пожаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

Всего в регионе действовало 56 очагов, 25 из которых - в Хабаровской области. Лесопожарные формирования ликвидировали 14 возгораний. Всего было зарегистрировано 1395 лесных пожаров.

Отмечается, что к утру четверга продолжалось тушение 42 пожаров: 15 - в Хабаровском крае, 12 - в Амурской области и Якутии, три - в Приморье.

За минувшие сутки сгорело 10,3 тысячи гектаров, основная часть данной территории пришлась на Приамурье (46 процентов), Якутию (36 процентов) и Хабаровский край (17 процентов).