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 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

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6:32   7 Июня 2018
Россия
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За минувший день на Дальнем Востоке выгорело 10,3 тысячи гектаров леса

За минувший день на Дальнем Востоке выгорело 10,3 тысячи гектаров леса

За последние сутки на Дальнем Востоке возникло восемь природных пожаров, сообщает департамент лесного хозяйства по ДФО.

Всего в регионе действовало 56 очагов, 25 из которых - в Хабаровской области. Лесопожарные формирования ликвидировали 14 возгораний. Всего было зарегистрировано 1395 лесных пожаров.

Отмечается, что к утру четверга продолжалось тушение 42 пожаров: 15 - в Хабаровском крае, 12 - в Амурской области и Якутии, три - в Приморье.

За минувшие сутки сгорело 10,3 тысячи гектаров, основная часть данной территории пришлась на Приамурье (46 процентов), Якутию (36 процентов) и Хабаровский край (17 процентов).

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Автор: Олег Королев
#дальний восток #лесные пожары
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