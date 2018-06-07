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 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

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6:00   7 Июня 2018
Весь мир
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Великобритания получила первую партию американских истребителей F-35

Великобритания получила первую партию американских истребителей F-35

Лондон получил первую партию истребителей нового поколения из США, сообщает военно-воздушные силы страны.

Британские истребители F-35B Lightning прибыли на место базирования на два месяца раньше запланированного срока. 

Подчеркивается, что данное событие является важным для королевских военно-воздушных и военно-морских сил.

Накануне в Израиле сообщили о первом в мире боевом использовании истребителя пятого поколения F-35.

Ранее сообщалось, что президент Турции призвал Вашингтон выполнять обязательства по поставкам новейших истребителей.

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Автор: Олег Королев
#великобритания #сша #f-35
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