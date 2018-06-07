Великобритания получила первую партию американских истребителей F-35
Лондон получил первую партию истребителей нового поколения из США, сообщает военно-воздушные силы страны.
Британские истребители F-35B Lightning прибыли на место базирования на два месяца раньше запланированного срока.
Подчеркивается, что данное событие является важным для королевских военно-воздушных и военно-морских сил.
Накануне в Израиле сообщили о первом в мире боевом использовании истребителя пятого поколения F-35.
Ранее сообщалось, что президент Турции призвал Вашингтон выполнять обязательства по поставкам новейших истребителей.