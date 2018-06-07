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 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой
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5:40   7 Июня 2018
Весь мир
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Сотрудников посольства США обследуют после «акустической атаки» в Китае

Сотрудников посольства США обследуют после «акустической атаки» в Китае

США направили сотрудника посольства в Китае на медобследование после того, как дипломат рассказал об «аномальных звуковых ощущениях», сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Сообщается, что после того, как ведомство получило медицинское подтверждение инцидента, схожее с аналогичным в Гаване, Госдеп отправил медицинскую команду в Гуанчжоу для проведения обследования сотрудников посольства и членов их семей.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил об обеспокоенности Вашингтоном сообщениями сотрудника посольства США в Китае об аномальных звуковых ощущениях.

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Автор: Олег Королев
#госдеп #акустическая атака #гуанчжоу
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