Сотрудников посольства США обследуют после «акустической атаки» в Китае

США направили сотрудника посольства в Китае на медобследование после того, как дипломат рассказал об «аномальных звуковых ощущениях», сообщила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

Сообщается, что после того, как ведомство получило медицинское подтверждение инцидента, схожее с аналогичным в Гаване, Госдеп отправил медицинскую команду в Гуанчжоу для проведения обследования сотрудников посольства и членов их семей.

Ранее госсекретарь Майк Помпео заявил об обеспокоенности Вашингтоном сообщениями сотрудника посольства США в Китае об аномальных звуковых ощущениях.