Глава NASA рассказал о возможностях коммерциализации МКС

В NASA рассматривают возможность коммерциализации Международной космической станции (МКС), сообщил глава американского космического агентства Джим Брайденстайн.

В интервью New York Times он сообщил, что рассматриваются несколько вариантов, которые позволят использовать космическую станцию чаще.

Глава NASA отметил, что некоторые из них предусматривают, что МКС не будет существовать в его нынешнем виде. По его словам, станция может быть разделена на разные компоненты, некоторые из которых могут быть отключены.