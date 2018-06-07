СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

Число пересекающих американскую границу нелегальных мигрантов увеличилось на две тысячи в минувшем месяце, сообщает NBC со ссылкой на Службу внутренней безопасности США.

По данным телеканала, в мае американскую границу пытались пересечь около 40 400 человек. В апреле данный показатель составил 38 234.

Увеличение числа мигрантов произошло на фоне жесткой политики американского президента Дональда Трампа в отношении безопасности границы США.

Ранее в американском штате Калифорния, в районе города Сан-Диего, начались работы по возведению стены на границе с Мексикой.