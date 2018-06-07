Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером

Глава КНДР Ким Чен Ын «умолял» Вашингтон о встрече с американским лидером Дональдом Трампом, заявил адвокат главы Белого дома Рудольф Джулиани.

На выступлении в Израиле юрист заявил, что Пхеньян оскорбил вице-президента США и советника по нацбезопасности, а также пригрозили победой в ядерной войне.

По словам Джулиани, после отмены саммита Ким Чен Ын «встал на колени» и стал молить о встречи.

В конце мая Трамп направил Ким Чен Ыну письмо, в котом заявил, что не считает нужным проводить саммит из-за враждебных заявлений КНДР.