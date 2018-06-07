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Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

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 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

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4:22   7 Июня 2018
Весь мир
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Адвокаты Трампа запросят у Мюллера документы по информатору ФБР

Адвокаты Трампа запросят у Мюллера документы по информатору ФБР

Адвокаты президента США Дональда Трампа намерены запросить у спецпрокурора Роберта Мюллера документы об информаторе ФБР из выборного штаба, сообщает Bloomberg.

Защитник Трампа Рудольф Джулиани рассказал изданию, что запрос на соответствующую информацию был сделан давно, однако ответа от команды спецпрокурора до сих пор не поступило.

Также Джулиани запросил копию оригинальных документов, которые закрепляют все полномочия спецпрокурора. Юрист отметил, что тот факт, что документацию еще передали, заставляют желать увидеть ее еще больше.

Накануне Джулиани заявил, что бывший глава нацразведки США Джеймс Клэппер признал наличие слежки за предвыборной кампанией Трампа.

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Автор: Олег Королев
#трамп #фбр #выборы президента сша #спецпрокурор мюллер
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