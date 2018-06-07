Адвокаты Трампа запросят у Мюллера документы по информатору ФБР

Адвокаты президента США Дональда Трампа намерены запросить у спецпрокурора Роберта Мюллера документы об информаторе ФБР из выборного штаба, сообщает Bloomberg.

Защитник Трампа Рудольф Джулиани рассказал изданию, что запрос на соответствующую информацию был сделан давно, однако ответа от команды спецпрокурора до сих пор не поступило.

Также Джулиани запросил копию оригинальных документов, которые закрепляют все полномочия спецпрокурора. Юрист отметил, что тот факт, что документацию еще передали, заставляют желать увидеть ее еще больше.

Накануне Джулиани заявил, что бывший глава нацразведки США Джеймс Клэппер признал наличие слежки за предвыборной кампанией Трампа.