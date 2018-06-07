Посол Франции обсудила вопросы сотрудничества с правительством Сахалина

Французский посол в РФ Сильви Берманн встретилась с членами правительства Сахалинской области при сопровождении Франко-Российской торгово-промышленной палаты.

В сообщении правительства региона отмечается, что во встрече участвовали представители фармацевтических отраслей, предприятий по производству электротехнического оборудования и прочих компаний.

Ожидается, что переговоры с сахалинскими предпринимателями и руководителями профильных региональных министерств будут проходить несколько дней.

Берманн также выразила надежду на определение направленной совместной деятельности и конкретных проектов.