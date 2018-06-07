Число жертв извержения вулкана в Гватемале увеличилось до 99
Количество погибших при извержении гватемальского вулкана Фуэго достигло 99, сообщает AFP со ссылкой на официальные данные властей.
Ранее сообщалось, что жертвами извержения стали 82 человека.
В среду руководитель службы по снижению последствий стихийных бедствий страны Серхио Кабаньяс сообщил, что пропавшими без вести числятся 192 человека.
Извержение вулкана Фуэго затронуло в общей сложности более 1,7 миллиона жителей центральноамериканского государства. Во вторник власти приняли решение эвакуировать ближайшие к нему деревни.