Мэттис: НАТО не откажется от попыток улучшить отношения с Россией

НАТО не прекратит диалога с Россией, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

Он заявил, что что произошедшее на американских и некоторых европейских выборах, а также «силовое изменения Россией границ Европы» вынуждает альянс отвечать.

Перед встречей министров обороны стран Североатлантического альянса Мэттис также отметил, что НАТО никогда не откажется от попыток улучшить отношения с Москвой.

Текст ответов американского министра опубликовал Пентагон.