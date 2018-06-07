Сенат США рассмотрит законность решения о введении пошлин

Сенаторы США намерены рассмотреть законность пошлин, введенных Белым домом в отношении Мексики, Евросоюза и Канады, сообщает CNBC.

По данным телеканала, соответствующий документ представил сенатор Боб Коркер.

В документе содержится призыв проверить право американского лидера использовать аргумент «соблюдение интересов национальной безопасности» при введении торговых мер.

Также сенатор выразил опасение, что данные аргументы приведут к торговой войне.

Ранее Вашингтон объявил о введении с 1 июня пошлин на сталь и алюминий из Европы, Канады и Мексики.