Бывший генсек НАТО рассказал о длительности возможной войны РФ с Украиной

В случае военного столкновения России и Украины Киев был бы побежден за несколько дней, заявил бывший генсек НАТО, внештатный советник украинского президента Андерс Фог Расмуссен.

В интервью Die Welt он заявил, что если бы Москва хотела, то могла бы оккупировать Украину за несколько дней, даже несмотря на рост военного потенциала Киева за последние годы.

Расмуссен уверен, что страны НАТО подготовлены к «массированной атаке российских танков». При этом он отметил, что наилучшим методом поддержания мира является сдерживание потенциального противника.

Экс-генсек заявил, что Североатлантический альянс придерживается двойного подхода.