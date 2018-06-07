При взрыве на востоке Багдада погибли десять человек

Жертвами взрыва на востоке столицы Ирака стали десять человек, сообщил представитель министерства здравоохранения страны Сейф Бадр телеканалу «Ас-Сумария».

Окончательное число раненных в результате взрыва составило 93 человека, из них 70 уже выписались из медучреждений.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» со ссылкой на представителя МВД Ирака сообщил, что на востоке Багдада взорвался склад боеприпасами, расположенный в мечети. Инцидент произошел в момент, когда боеприпасы грузили в ближестоящую машину.

В свою очередь AP сообщает, что взрывные устройства сработали неподалеку от мечети в шиитском районе Багдада. Ранее стало известно, что около кофейни в шиитском районе «Мадинат ас-Садр» взорвалась заминированная машина.