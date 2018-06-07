Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

Россельхознадзор нашел нитраты в молоке ряда белорусских предприятий, сообщила пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

При очередном лабораторном контроле содержание вредных веществ было выявлено в ультрапастеризованном молоке производства Солигорского филиала ОАО «Слуцкий сыродельный комбинат», ОАО «Минский молочный завод №1, СООО «Данон Пружаны» и ГП «Молочный гостинец».

Также нитраты были выявлены в питьевом стерилизованном молоке Нарочанского филиала ОАО «Молодечненский молочный комбинат» и в пастеризованном молоке ПУП «Оршанский молочный комбинат».

В понедельник сообщалось, что Россия ограничивает ввоз молока из Белоруссии в таре более 2,5 литра.