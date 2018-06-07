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Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

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 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

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СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

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2:01   7 Июня 2018
Весь мир
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Майк Помпео обсудил с Борисом Джонсоном борьбу с ИГ*

Майк Помпео обсудил с Борисом Джонсоном борьбу с ИГ*

Государственный секретарь США Майк Помпео провел в среду телефонный разговор с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили совместную борьбу с запрещенной в России и в ряде других государств террористической группировкой ИГ, а также сложную гуманитарную обстановку в Йемене, и ряд других «глобальных вопросов».

Майк Помпео обсудил с Борисом Джонсоном борьбу с ИГ*

Напомним: ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию с Ираном и Северной Кореей.

* - ИГ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде государств, в том числе и в Российской Федерации.

Майк Помпео обсудил с Борисом Джонсоном борьбу с ИГ*

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Автор: Александр Люблинский
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