Майк Помпео обсудил с Борисом Джонсоном борьбу с ИГ*

Государственный секретарь США Майк Помпео провел в среду телефонный разговор с британским министром иностранных дел Борисом Джонсоном.

Об этом со ссылкой на заявление официального представителя Госдепартамента Хезер Науэрт сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ходе беседы главы внешнеполитических ведомств обсудили совместную борьбу с запрещенной в России и в ряде других государств террористической группировкой ИГ, а также сложную гуманитарную обстановку в Йемене, и ряд других «глобальных вопросов».

Напомним: ранее сообщалось, что глава МИД Великобритании Борис Джонсон обсудил с вице-президентом США Майком Пенсом ситуацию с Ираном и Северной Кореей.

* - ИГ - террористическая организация, деятельность которой запрещена в ряде государств, в том числе и в Российской Федерации.