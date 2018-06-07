Меркель предложила сократить число штаб-квартир Европарламента

Штаб-квартира Европарламента должна располагаться в одном месте, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

На съезде Европейской народной партии в Мюнхене она заявила, что работа ЕП должна быть сконцентрирована в одной точке. На данный момент европарламентариям приходится работать сразу в трех местах: в Люксембурге, Брюсселе и Страсбурге.

Во время выступления Меркель также выступила за глубокие реформы институтов Евросоюза. В числе прочего она вновь призвала сократить число членов Еврокомиссии.

Накануне канцлер Австрии Себастьян Курц предложил снизить число еврокомиссаров с 28 до 18 человек.