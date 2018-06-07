Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

Украинский президент Петр Порошенко обратился со словами соболезнования к близким, родным и поклонникам режиссера Киры Муратовой, о смерти которой стало известно в среду.

Напомним: о кончине 83-летней Киры Муратовой в среду поздно вечером сообщил продюсер Юрий Минзянов.

В связи с этим президент Украины написал на своей странице в социальной сети Facebook:

«Искренние соболезнования семье, друзьям и поклонникам творчества Киры Муратовой. Очень талантливая режиссер, человек-эпоха».

По словам Порошенко, светлая память о режиссере Муратовой, талант которой был неоднократно отмечен жюри престижных кинофестивалей, навсегда останется в сердцах поклонников.