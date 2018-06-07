В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

Режим ЧС введен в четырех района в Дагестана в связи с нашествием саранчи, сообщает правительство республики.

Накануне в социальных сетях появились видеозаписи, в которых фермеры просили власти региона обратить внимание на то, что их посевы уничтожает марокканская саранча. Минсельхоз республики сообщил, что насекомые захватили около 145 тысяч гектаров земли.

Как отмечает РИА «Новости», в тексте указа врио главы Дагестана говорится, что режим вводится на территории Бабаюртовского, Кизляровского,Тарумовского и Ногайского районов.

Установлен региональный уровень реагирования для органов управления. Руководить работами по ликвидации ЧС будет министр сельского хозяйства.