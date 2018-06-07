Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи
Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой
СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

 Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи
Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой
СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

 Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером
1:37   7 Июня 2018
Россия
35

В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

Режим ЧС введен в четырех района в Дагестана в связи с нашествием саранчи, сообщает правительство республики.

Накануне в социальных сетях появились видеозаписи, в которых фермеры просили власти региона обратить внимание на то, что их посевы уничтожает марокканская саранча. Минсельхоз республики сообщил, что насекомые захватили около 145 тысяч гектаров земли.

Как отмечает РИА «Новости», в тексте указа врио главы Дагестана говорится, что режим вводится на территории Бабаюртовского, Кизляровского,Тарумовского и Ногайского районов.

Установлен региональный уровень реагирования для органов управления. Руководить работами по ликвидации ЧС будет министр сельского хозяйства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Олег Королев
#дагестан #саранча #режм чс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
2292
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
2939
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
110
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
63
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины