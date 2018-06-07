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1:30   7 Июня 2018
Россия
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Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у берегов Камчатки

Землетрясение магнитудой 4,7 зафиксировали у берегов Камчатки

Сейсмологи Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук зафиксировали в акватории Тихого океана у восточных берегов Камчатского полуострова землетрясение силой 4,7 балла.

Отмечается, что подземные толчки были зафиксированы в ночь со среды на четверг.

«Эпицентр сейсмического события находился в районе мыса Козлова на глубине 39 километров в более чем 300 километрах северо-восточнее Петропавловска-Камчатского», - говорится в сообщении представителя службы.

При этом отмечается, что жители населенных пунктов региона не ощутили подземных толчков.

Напомним: накануне вечером во вторник 5 июня жители Республики Дагестан ощутили землетрясение, произошедшее в Азербайджане. Об этом сообщило республиканское управление МЧС, отметив, что подземные толчки в Азербайджане имели магнитуду 6, 2, а в Дагестане они ощущались на уровне 3-4 баллов.

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Автор: Александр Люблинский
#россия #общество #землетрясение #тихий океан #камчатка #сейсмологи #восточное побережье #геофизическая служба ран
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