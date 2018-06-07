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 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

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1:16   7 Июня 2018
Весь мир
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Пожар в отеле в центре Лондона локализовали

Пожар в отеле в центре Лондона локализовали

Пожарные локализовали возгорание на крыше пятизвездочной лондонской гостиницы Mandarin Oriental в центре британской столицы.

Об этом в ночь на четверг сообщает Пожарная служба Лондона, отмечая, что в результате пожара на данный момент никто не пострадал.

«Пожар в отеле в Найтсбридже локализован, 36 постояльцев гостиницы и 250 сотрудников были эвакуированы из здания», - говорится также в сообщении пожарной службы.

Район Найтсбридж, где в среду вечером на крыше отеля вспыхнул сильный пожар, является не только одним из самых дорогих в Лондоне, он также один из самых оживленных и привлекательных для туристов. Вблизи отеля Mandarin Oriental находится известный во всем мире универмаг Harrods.

Причины возгорания на крыше пятизвездочной гостиницы к настоящему моменту не установлены.

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Автор: Александр Люблинский
#великобритания #лондон #происшествия #чп #пожарные #общество #весь мир #гостиница #отель #пожар на крыше #mandarin oriental
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