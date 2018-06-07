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 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

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1:18   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Представитель ЛНР обвинил Авакова в попытке манипулировать жителями Донбасса

Представитель ЛНР обвинил Авакова в попытке манипулировать жителями Донбасса

Предложение главы МВД Украины Арсена Авакова по амнистии является попыткой манипуляции сознанием жителей подконтрольной Киеву территории Донбасса, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

В интервью РИА «Новости» он отметил, что украинский министр может осознавать, что вряд ли может быть амнистирован за свою деятельность в период АТО и нахождения на посту.

Мирошник напомнил, что Аваков лично принимал решение о формировании из рецидивистов бандформирований и их легализации в качестве батальонов Нацгвардии.

Также представитель ЛНР отметил, что в соответствии с минскими соглашениями Киев обязан принять закон об амнистии, помиловании и запрете преследования участников событий на юго-востоке Украины.

Он подчеркнул, что при согласовании закона Киев должен будет исходить из международных стандартов амнистии для немеждународных вооруженных конфликтов,

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Автор: Олег Королев
#донбасс #лнр #аваков #амнистия
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