Мы в соц.сетях:
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи
Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой
СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

 Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером
Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи
Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой
СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

 Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером

Адвокат Трампа: Ким Чен Ын умолял о встрече с американским лидером
1:07   7 Июня 2018
Весь мир
62

Помпео: США, как и в годы Второй мировой войны, противостоят тирании

Помпео: США, как и в годы Второй мировой войны, противостоят тирании

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Соединенные Штаты противостоят вместе с союзниками тирании, как делали это в годы Второй мировой войны.

Об этом Помпео заявил, отмечая 74-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, которая началась 6 июня 1944 года. Эта дата известна в США под названием «день Д».

По словам Помпео, войска США и союзников высадились во французской Нормандии 74 года назад, чтобы оттуда «начать освобождать Европу».

«День «Д» стал поворотным моментом в самой последовательной борьбе против тирании в истории», - написал Помпео в своем микроблоге Twitter.

Там же он отметил, что США чтут беспримерные жертвы и усилия тех леи, продолжая в настоящее время противостоять тирании вместе со своими союзниками.

 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #госсекретарь #вторая мировая война #весь мир #союзники #помпео #тирания #противостояние тирании #высадка союзников в нормандии #74-годовщина
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...
Выбор редакции
Машенька ищет дом Россия
Машенька ищет дом
Машенька получила кличку за ассоциацию со сказкой «Маша и медведи». Похожа на мишку, а нрав - мягкий, ласковый.
10:00   8 Июня 2018
2292
Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой Россия

Депутат ГД посоветовал главе ЕР в Первоуральске лишний раз не светить шиншиллой

18:51   6 Июня 2018
2939
ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский Россия

ЦИК изучит рекомендации ОБСЕ , когда их переведут на русский

16:36   6 Июня 2018
110
Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать Россия

Крупные инвестиции в строительство придется предварительно обосновывать

14:26   6 Июня 2018
63
Самое читаемое
Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

Дмитрий Харатьян предложил отдать Украине Михаила Ефремова

 Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

Режиссер Бортко оценил предложение Ефремова отдать Крымский мост Украине

 Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

Украинский «Антонов» прокомментировал планы производства Ан-124 в России

 Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины

Превосходим в десятки раз. В Госдуме ответили главе погранслужбы Украины