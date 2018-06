Помпео: США, как и в годы Второй мировой войны, противостоят тирании

Государственный секретарь США Майк Помпео заявил в среду, что Соединенные Штаты противостоят вместе с союзниками тирании, как делали это в годы Второй мировой войны.

Об этом Помпео заявил, отмечая 74-ю годовщину высадки союзников в Нормандии, которая началась 6 июня 1944 года. Эта дата известна в США под названием «день Д».

По словам Помпео, войска США и союзников высадились во французской Нормандии 74 года назад, чтобы оттуда «начать освобождать Европу».

Там же он отметил, что США чтут беспримерные жертвы и усилия тех леи, продолжая в настоящее время противостоять тирании вместе со своими союзниками.

74 years ago, U.S. & Allied troops landed in Normandy to begin the liberation of Europe. #DDay was the turning point in the most consequential fight against tyranny in history. We honor that unparalleled effort & sacrifice by standing united with our allies against tyranny today. pic.twitter.com/6cpTVMJANp