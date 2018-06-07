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0:55   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Представитель ЛНР ответил на предложение Киева судить за «коллаборационизм»

Представитель ЛНР ответил на предложение Киева судить за «коллаборационизм»

Предложение главы МВД Украины Арсена Авакова по борьбе с «коллаборационизмом» не приведут к миру в Донбассе, заявил представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил судить руководство ЛНР и ДНР, а также граждан, сражавшихся против украинской армии.

Мирошник заявил РИА «Новости», что с предложениями Авакова о проведении амнистии и борьбе с «коллаборационизмом» Украина никогда не придет к урегулированию конфликта и примирению.

Он отметил, что у украинских ВС нет побед в текущем конфликте, а есть только два крупных поражения под Иловайском и Дебальцево, что не дает оснований диктовать им условия с позиции силы.

Также Мирошник заявил, что представителям марионеточного правительства в Киеве не стоит рассуждать о «коллаборационизме» и навешивать кому-либо ярлыки того, кем он сам является.

Представитель ЛНР заявил, что диктовать условия украинской стороне мешает факт военных преступлений украинских силовиков в зоне проведения военной операции.

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Автор: Олег Королев
#украина #лнр #родион мирошник #коллаборционизм
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