Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена после обстрела ВСУ

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины территории самопровозглашенной Донецкой народной республики вновь оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция.

В результате минометного огня оказалась повреждена высоковольтная ЛЭП. Фильтровальная станция, которая снабжает порядка 400 тысяч человек – жителей городов и населенных пунктов по обе стороны от линии разграничения – оказалась отрезана от электроснабжения.