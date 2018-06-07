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Машенька ищет дом

Машенька ищет дом

 В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи

В ряде районов Дагестана введен режим ЧС из-за нашествия саранчи
Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

Россельхознадзор обнаружил нитраты в молоке ряда белорусских производителей

 Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой

Порошенко выразил соболезнования семье и близким скончавшейся Киры Муратовой
СМИ: Число попыток нелегального пересечения американской границы возросло

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0:49   7 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена после обстрела ВСУ

Донецкая фильтровальная станция вновь обесточена после обстрела ВСУ

В результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины территории самопровозглашенной Донецкой народной республики вновь оказалась обесточена Донецкая фильтровальная станция.

В результате минометного огня оказалась повреждена высоковольтная ЛЭП. Фильтровальная станция, которая снабжает порядка 400 тысяч человек – жителей городов и населенных пунктов по обе стороны от линии разграничения – оказалась отрезана от электроснабжения.

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Автор: Александр Люблинский
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