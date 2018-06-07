Скончалась кинорежиссер Кира Муратова
Кинорежиссер Кира Муратова скончалась на 84-ом году жизни, сообщил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.
Он отметил, что вместе с Муратовой ушла целая эпоха в кино. О причинах ее смерти не сообщается.
Также о смерти режиссера рассказал украинский театральный критик Олег Вергелис. По его словам, Муратова скончалась поздно вечером в среду в Одессе.
В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Рената Литвинова и прочие звезды российского и советского кино.
Ранее сообщалось, что на Украине покончил с собой 36-летний режиссер Леонид Кантер.