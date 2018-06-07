Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

Кинорежиссер Кира Муратова скончалась на 84-ом году жизни, сообщил журналист и телепродюсер Юрий Минзянов.

Он отметил, что вместе с Муратовой ушла целая эпоха в кино. О причинах ее смерти не сообщается.

Также о смерти режиссера рассказал украинский театральный критик Олег Вергелис. По его словам, Муратова скончалась поздно вечером в среду в Одессе.

В фильмах Муратовой снимались Владимир Высоцкий, Георгий Делиев, Олег Табаков, Рената Литвинова и прочие звезды российского и советского кино.

Ранее сообщалось, что на Украине покончил с собой 36-летний режиссер Леонид Кантер.