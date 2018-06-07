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0:33   7 Июня 2018
Россия
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Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области

Двое мужчин и женщина погибли в ДТП в Московской области

В деревне Холмы городского округа Озеры Московской области в результате столкновения автомобилей ВАЗ и Audi погибли три человека – двое мужчин и женщина.

Об этом в ночь на четверг сообщают СМИ, отмечая, что один человек – водитель Audi – выжил в аварии и был госпитализирован. Мужчину доставили в реанимацию, медики оценивают его состояние как тяжелое.

Авария произошла в среду вечером, около 22.00 по московскому времени.

Причины смертельного ДТП и кто из водителей стал виновником аварии к настоящему моменту не сообщается. Подробности произошедшего устанавливаются.

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Автор: Александр Люблинский
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