Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Президент США Дональд Трамп возмутился освещением в СМИ состояния здоровья его супруги Меланьи.

Американский лидер на своей странице в Twitter написал, что «фейковые СМИ» были «нечестны и жестоки» к его супруге.

По его словам, во время ее восстановления после операции издания и телеканалы заявляли, что она умерла от подтяжки лица, а также говорили о том, что Меланья покинула Белый дом и уехала в Вирджинию или Нью-Йорк.

В середине мая появилась информация, что Меланье провели операцию на почках, которая потребовалась для лечения доброкачественной опухоли. Позже первая леди США рассказала, что чувствует после операции себя прекрасно.