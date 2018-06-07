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Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

Скончалась кинорежиссер Кира Муратова

 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

 Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи
0:17   7 Июня 2018
Весь мир
54

Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Трамп раскритиковал СМИ за спекуляции на тему отсутствия Меланьи

Президент США Дональд Трамп возмутился освещением в СМИ состояния здоровья его супруги Меланьи.

Американский лидер на своей странице в Twitter написал, что «фейковые СМИ» были «нечестны и жестоки» к его супруге.

По его словам, во время ее восстановления после операции издания и телеканалы заявляли, что она умерла от подтяжки лица, а также говорили о том, что Меланья покинула Белый дом и уехала в Вирджинию или Нью-Йорк.

В середине мая появилась информация, что Меланье провели операцию на почках, которая потребовалась для лечения доброкачественной опухоли. Позже первая леди США рассказала, что чувствует после операции себя прекрасно.

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Автор: Олег Королев
#трамп #меланья #фейковые сми
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