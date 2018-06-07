СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

Американский телеканал CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 25 мая обвинил эту страну в поджоге Белого дома в 1814 году.

По данным телеканала, таким образом Трамп ответил Трюдо на критику введенных Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий, которые вступили в силу с 1 июня текущего года.

В частности, сообщается, что канадский премьер упрекнул Трампа в том, что Соединенные Штаты в целях защиты собственных национальных интересов, ввели пошлины на импорт стали и алюминия, а в ответ американский лидер заявил:

«Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?»

Телеканал поясняет, что глава государства имел в виду англо-американскую войну 1812-1815 годов. Канада в те годы являлась колонией Великобритании. В ходе военных действий британские войска сожгли в Вашингтоне несколько правительственных зданий, в том числе Капитолий и Белый дом.