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СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

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0:20   7 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

Американский телеканал CNN сообщает, что президент США Дональд Трамп в беседе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо 25 мая обвинил эту страну в поджоге Белого дома в 1814 году.

По данным телеканала, таким образом Трамп ответил Трюдо на критику введенных Вашингтоном ввозных пошлин на сталь и алюминий, которые вступили в силу с 1 июня текущего года.

В частности, сообщается, что канадский премьер упрекнул Трампа в том, что Соединенные Штаты в целях защиты собственных национальных интересов, ввели пошлины на импорт стали и алюминия, а в ответ американский лидер заявил:

«Разве не вы, парни, сожгли Белый дом?»

СМИ: Трамп в беседе с Трюдо обвинил Канаду в поджоге Белого дома в 1814 году

Телеканал поясняет, что глава государства имел в виду англо-американскую войну 1812-1815 годов. Канада в те годы являлась колонией Великобритании. В ходе военных действий британские войска сожгли в Вашингтоне несколько правительственных зданий, в том числе Капитолий и Белый дом.  

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Автор: Александр Люблинский
#сша #политика #трамп #канада #белый дом #весь мир #обвинение #телефонный разговор #трюдо #пошлины на сталь и алюминий #англо-американская война #поджог белого дома
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