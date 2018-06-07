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0:02   7 Июня 2018
Весь мир
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Семь человек погибли, десятки ранены в результате двух взрывов в Багдаде   

Семь человек погибли, десятки ранены в результате двух взрывов в Багдаде   

Два взрыва прогремели в среду вечером в иракской столице, в результате чего погибли как минимум семь человек и 20 местных жителей получили ранения.

Об этом сообщает агентство Associated Press, приводя данные источников в местных силовых структурах.

В частности, агентство сообщает, что два взрывных устройства были приведены в действие в шиитском районе иракской столицы вблизи мечети. В числе погибших в результате взрывов двое детей. Взрывы были такой силы, что повреждения получили два расположенных поблизости дома.

Напомним: ранее РИА Новости со ссылкой на собственный источник в силах безопасности Ирака сообщил о взрыве заминированного автомобиля в районе «Мадинат ас-Садр», в котором в основном проживают члены шиитской общины.

Ответственность за теракты на данный момент не взяла на себя ни одна из террористических или экстремистских группировок, орудующих в регионе.

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Автор: Александр Люблинский
#дети #жертвы #ирак #багдад #пострадавшие #два взрыва #семеро погибших #шиитский район
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