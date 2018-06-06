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 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

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23:49   6 Июня 2018
Весь мир
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Не менее 46 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Йемена

Не менее 46 человек погибли в результате кораблекрушения у берегов Йемена

У берегов Йемена в среду произошло крушение судна, вышедшего ранее из порта Сомали.

В результате крушения погибли как минимум 46 человек и еще 16 к настоящему моменту числятся пропавшими без вести. Об этом в среду вечером сообщает агентство Reuters, ссылаясь на данные Международной организации по миграции.

Также по данным МОМ, на борту судна находились около ста человек – все жители Эфиопии. Отмечается, что все они пытались перебраться из Сомали в Йемен для того, чтобы в дальнейшем попытаться найти работу в странах Персидского залива.

Причина, по которой судно с мигрантами потерпело крушение, к настоящему моменту не называется.

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Автор: Александр Люблинский
#происшествия #мигранты #чп #йемен #общество #весь мир #сомали #кораблекрушение #мом #жители эфиопии #жертвы крушения #международная организация по миграции
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