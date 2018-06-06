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 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

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23:34   6 Июня 2018
Весь мир
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Американский телеканал CNN не смог правильно написать слово «Россия»

Американский телеканал CNN не смог правильно написать слово «Россия»

Сотрудники телеканала CNN в США во время прямой трансляции попытались написать на мультимедийном экране слово «Россия» и допустили ошибку, вставив в него букву, которой нет в русском языке.

Предполагалось, что на экране за спиной у ведущего появиться название нашей страны на русском языке, но сотрудники редакции не смогли справиться с кириллицей, и в итоге в их варианте «Россия» превратилась в «РUССИЯ». Телезрители и пользователи социальных сетей не оставили ошибку телевизионщиков без внимания. В частности, в сети микроблогов Twitter под постом агентства RT, указавшего на ошибку телеканала, появилось несколько критических и сочувствующих замечаний по этому поводу:

 

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Автор: Александр Люблинский
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