Американский телеканал CNN не смог правильно написать слово «Россия»

Сотрудники телеканала CNN в США во время прямой трансляции попытались написать на мультимедийном экране слово «Россия» и допустили ошибку, вставив в него букву, которой нет в русском языке.

Предполагалось, что на экране за спиной у ведущего появиться название нашей страны на русском языке, но сотрудники редакции не смогли справиться с кириллицей, и в итоге в их варианте «Россия» превратилась в «РUССИЯ». Телезрители и пользователи социальных сетей не оставили ошибку телевизионщиков без внимания. В частности, в сети микроблогов Twitter под постом агентства RT, указавшего на ошибку телеканала, появилось несколько критических и сочувствующих замечаний по этому поводу: