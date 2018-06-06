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23:18   6 Июня 2018
Весь мир
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Трамп назвал «бедствием» NAFTA и ВТО

Трамп назвал «бедствием» NAFTA и ВТО

Президент США Дональд Трамп, выступая в среду на совещании своего кабинета, посвященном сезону ураганов, назвал «бедствием» Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) и членство страны во Всемирной торговой организации (ВТО).

Речь президента транслировали в прямом эфире ряд американских телеканалов. В частности, Трамп заявил, что в настоящее время у США заключены худшие из торговых сделок за всю историю и он намерен в кратчайшие сроки достигнуть новых торговых соглашений, которые будут «справедливыми».

«NAFTA - это бедствие, ВТО - это бедствие», - заявил Трамп, отметив, что мог бы продолжить перечислять соглашения «крайне несправедливые» к США, предприятиям и рабочим.

 Напомним: NAFTA было подписано между Соединенными ШТАТАМИ Канадой и Мексикой в 1992 году и вступило в силу в 1994 году. Трамп, придя к власти в 2016 году, заявил о возможном перезаключении соглашения о североамериканской зоне свободной торговли на новых условиях.

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Автор: Александр Люблинский
#сша #экономика #политика #трамп #весь мир #вто #бедствие #nafta #торговые соглашения #несправедливые соглашения
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