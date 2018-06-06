СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

Обнародованный ранее средствами массовой информации так называемый «список жертв» из 47 человек является подлинным.

Об этом в среду заявила Служба безопасности Украины (СБУ), отметив, что в распространенном СМИ списке перечислены те же имена, что и в документе, который был изъят спецслужбами во время спецоперации с якобы убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Люди, чьи фамилии фигурируют в списке, по словам представителей СБУ, должны были быть ликвидированы зарубежными спецслужбами на украинской территории.

Напомним: накануне СБУ возбудила уголовное дело в связи с утечкой данных из «списка жертв» в средства массовой информации.