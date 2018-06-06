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 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»
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23:01   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

Обнародованный ранее средствами массовой информации так называемый «список жертв» из 47 человек является подлинным.

Об этом в среду заявила Служба безопасности Украины (СБУ), отметив, что в распространенном СМИ списке перечислены те же имена, что и в документе, который был изъят спецслужбами во время спецоперации с якобы убийством журналиста Аркадия Бабченко.

Люди, чьи фамилии фигурируют в списке, по словам представителей СБУ, должны были быть ликвидированы зарубежными спецслужбами на украинской территории.

Напомним: накануне СБУ возбудила уголовное дело в связи с утечкой данных из «списка жертв» в средства массовой информации.

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Автор: Александр Люблинский
#политика #общество #весь мир #сбу #служба безопасности украины #список жертв #47 фамилий #подлинный список #подтверждение подлинности
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