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 СБУ подтвердила подлинность опубликованного СМИ «списка жертв»

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22:47   6 Июня 2018
Весь мир
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СМИ: В ходе антиправительственных протестов в Никарагуа погибли еще два человека

СМИ: В ходе антиправительственных протестов в Никарагуа погибли еще два человека

Как минимум два человека погибли в Никарагуа в ходе вновь вспыхнувших антиправительственных протестов, при этом еще около 50 протестующих получили ранения.

Об этом в среду сообщает интернет-портал Prensa, отмечая, что на этот раз протесты разгорелись в туристическом городе Гранада.

Манифестанты вступили в столкновения с полицией и вооруженными сторонниками действующего президента Даниэля Ортеги. В ходе беспорядков протестующие подожгли здание городской мэрии и разграбили ряд магазинов и торговых точек.

Напомним: антиправительственные протесты продолжаются в Никарагуа с 18 апреля текущего 2018 года, когда власти предложили реформу, предполагавшую увеличение отчисление трудящихся и работодателей на нужды социального страхования. После президент Ортега отменил проведение данной реформы, но протесты не прекратились. Межамериканская комиссия по правам человека озвучила данные, согласно которым, с начала протестов в Никарагуа погибли 127 человек.

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Автор: Александр Люблинский
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