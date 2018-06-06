СМИ: В ходе антиправительственных протестов в Никарагуа погибли еще два человека

Как минимум два человека погибли в Никарагуа в ходе вновь вспыхнувших антиправительственных протестов, при этом еще около 50 протестующих получили ранения.

Об этом в среду сообщает интернет-портал Prensa, отмечая, что на этот раз протесты разгорелись в туристическом городе Гранада.

Манифестанты вступили в столкновения с полицией и вооруженными сторонниками действующего президента Даниэля Ортеги. В ходе беспорядков протестующие подожгли здание городской мэрии и разграбили ряд магазинов и торговых точек.

Напомним: антиправительственные протесты продолжаются в Никарагуа с 18 апреля текущего 2018 года, когда власти предложили реформу, предполагавшую увеличение отчисление трудящихся и работодателей на нужды социального страхования. После президент Ортега отменил проведение данной реформы, но протесты не прекратились. Межамериканская комиссия по правам человека озвучила данные, согласно которым, с начала протестов в Никарагуа погибли 127 человек.