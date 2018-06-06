Семь человек погибли в Мексике при взрыве на складе пиротехники

В мексиканском городе Тультепек в штате Мехико в среду на складе готовой пиротехники прогремел взрыв, в результате чего погибли семь человек и еще восемь получили ранения.

Об этом со ссылкой на заявление главного координатора местных сил гражданской обороны Артуро Вильчиса Эскивеля сообщают мексиканские СМИ.

Телеканал Foro TV сообщает, что мощным взрывом были повреждены 12 автомобилей и 23 жилых дома. В настоящее время разбор завалов на месте происшествия продолжается, поэтому данные о жертвах пока не окончательные.

По какой причине на складе пиротехники произошел взрыв, к настоящему моменту не сообщается. Однако следует отметить, что данный трагический случай далеко не первый – в этом же штате Тультепек в декабре 2016 года произошел пожар на рынке пиротехники, который стал причиной гибели свыше 40 человек.