EgyptAir готовит чартеры в города, где в матчах ЧМ сыграет сборная Египта

Египетская авиакомпания EgyptAir отправит 19 чартерных рейсов в российские города, где пройдут матчи с участием национальной сборной страны по футболу в рамках чемпионата мира. Об этом в Каире заявил глава совета директоров компании Сафват Мусаллем.

По его словам, чартерные рейсы будут предусмотрены для перевозки трех тысяч болельщиков. Эти рейсы будут направляться начиная с 10 июня в Россию, а с 28 июня — обратно в Египет.

По его словам, чартеры будут отправлены, в частности, в аэропорты Грозного (где будет проживать сборная Египта), Москвы, Петербурга и Екатеринбурга. О ситуации с перевозкой болельщиков в случае, если сборная пройдет групповой этап и сыграет в плэй-офф, Муссалем ничего не сообщил, хотя в этом случае количество желающих посетить Россию может значительно увеличиться. Видимо, в EgyptAir считают, что для этого хватит трех регулярных рейсов из Каира в Москву.