СМИ: Жертвами извержения вулкана в Гватемале стали 82 человека

Как минимум 82 человека погибли в результате мощного извержения вулкана Фуэго в Гватемале в минувшее воскресенье.

Об этом в среду сообщает новостное агентство EFE.

Напомним: ранее сообщалось о том, что жертвами извержения стали 75 человек, однако отмечалось, что это, возможно, не окончательные цифры.

В среду спасатели обнаружили тела еще шести погибших в ходе поисково-спасательных работ в пострадавшей от лавового потока деревне Сан-Мигель-Лос-Лотес в департаменте Эскуинтла. При этом испанское издание El Diario сообщает, что в больнице скончался один из пострадавших.

Напомним: ранее сообщалось, что извержение вулкана Фуэго в Гватемале – второе в течение текущего года, затронуло в общей сложности свыше 1,7 миллиона человек. Во вторник в связи с возобновившейся активностью вулкана власти приняли решение эвакуировать ближайшие к нему деревни.