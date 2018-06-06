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21:56   6 Июня 2018
Ближнее зарубежье
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Предложение Авакова судить за коллаборационизм пртиворечит минским соглашениям — ДНР

Предложение Авакова судить за коллаборационизм пртиворечит минским соглашениям — ДНР

Предложение министра внутренних дел Украины Арсена Авакова судить представителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР за «коллаборационизм» направлено на повышение градуса ненависти к жителям Донбасса. Об этом заявил депутат Народного совета ДНР Валерий Скороходов.

Как пишет РИА Новости, Скороходов отметил, что сделав такое заявление, Аваков «забыл» о минских соглашениях.

«Никто из жителей ДНР коллаборационистом не является. Они работают и действуют исключительно в интересах населения Донбасса. Подобные угрозы официальных лиц Киева в очередной раз указывают, кто в данном противостоянии действительно является агрессором», — добавил депутат.

Ранее Совбез ООН принял заявление, где подчеркнул, что Украине необходимо придерживаться минских соглашений.

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Автор: Вячеслав Каширин
#днр #ближнее зарубежье #аваков #новороссия #коллоборационистов
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