После визита Путина в Вене представили книгу о России

В среду 6 июня в российском посольстве в Австрии состоялась презентация книги «Научиться любить Россию», автором которой является Ханс-Йоахим Фрай – художественный руководитель парка науки и искусств «Сириус» в Сочи.

Российский посол в Австрии Дмитрий Любинский, открывая презентацию, отметил неслучайность того факта, что презентация книги была устроена на следующий день после рабочего визита в Австрию – очень успешного и дружественного визита – президента России Владимира Путина.

Автор книги Ханс-Йоахим Фрай поделился историей создания книги, отметив, что для него этом было «делом сердца». Также он рассказал о давних связях своей семьи с Россией и о том, что сам он погрузился в «мир России» с 2009 года, за это время успел многое пережить, а сейчас там работает.

«На фоне всех политических дискуссий за последние три-четыре года мне было просто необходимо написать книгу о культуре, душе, о том, что я лично смог узнать о России», - подчеркнул автор.

В книге «Научиться любить Россию» Фрай пытается разрушить устоявшиеся предубеждения в отношении нашей страны, выстроить доверие и постичь душу русского человека.