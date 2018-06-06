​​​​​​​Полиция Украины возбудила дело по факту пожара в зоне отчуждения в Чернобыле

Украинские правоохранительные органы возбудили уголовное дело после произошедшего накануне пожара в Чернобыльской зоне отчуждения.

Об этом в среду, ссылаясь на Национальную полицию Украины, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что уголовное дело полицейские возбудили по статье «Уничтожение лесных массивов» УК Украины.Даная статья Уголовного кодекса Украины предполагает санкцию до пяти лет лишения свободы. В настоящее время правоохранители проводят мероприятия с целью установить причины возникновения пожара и все обстоятельства происшествия.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что на месте возгорания в Чернобыльской зоне отчуждения были найдены факелы.