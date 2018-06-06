Елизавета II подарила принцу Гарри и актрисе Меган Маркл особняк York Cottage

Королева Великобритании Елизавета II подарила молодоженам принцу Гарри и актрисе Меган Маркл особняк в графстве Норфолк. Об этом пишет The Daily Express.

Особняк York Cottage расположен в королевском владении Сандрингем. Общая территория владения составляет восемь тысяч гектаров. Рядом с подаренным чете особняком расположен сад площадью в 24 гектара.

В настоящее время молодожены живут в Ноттингемском коттедже на территории Кенсингтонского дворца.